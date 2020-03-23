https://news.day.az/society/1215274.html Агентство DOST перевело средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Агентство DOST перевело средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Агентство DOST присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавирусной инфекции.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Как отмечается, в поддержку этих мер Агентство DOST перевело в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов.
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