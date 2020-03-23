Агентство DOST перевело средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Агентство DOST присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавирусной инфекции.

Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Как отмечается, в поддержку этих мер Агентство DOST перевело в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 100 тысяч манатов.