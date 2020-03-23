В Азербайджане выявлено еще 7 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане еще у 7 лиц выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под врачебным наблюдением, чувствуют себя хорошо, их состояние оценивается как стабильное.

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