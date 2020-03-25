МВД Азербайджана прокомментировало кадры в соцсетях о погибшем на улице гражданине
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана внесло ясность в кадры, распространившиеся в соцсетях в связи с умершим на улице человеком.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе министерства сообщили, что сегодня на остановке в поселке Баладжары состояние здоровья одного человека внезапно ухудшилось. Несмотря на помощь окружающих, он скончался.
В результате разбирательства выяснилось, что у него была тяжелая форма сахарного диабета, он страдал от сердечной недостаточности, и причиной его смерти стали эти заболевания.
Отметим, что в социальных сетях распространились кадры, на которых лица в спецодежде убирают с улицы тело человека, умершего в поселке Баладжары.
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