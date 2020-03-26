https://news.day.az/society/1216366.html Глава Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева заразилась коронавирусом
Глава Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева заразилась коронавирусом
Один из руководителей азербайджанской диаспоры во Франции, президент Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева заразилась коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила сама Мирвари Фаталиева.
По ее словам, несколько дней назад она почувствовала недомогание, после чего сдала тест на COVID-19, который оказался положительным.
В настоящее время у Фаталиевой наблюдается только затрудненность дыхания. Она чувствует себя нормально, так как температура не очень высокая.
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