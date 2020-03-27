https://news.day.az/society/1216798.html В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов
В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов
Согласно информации, распространенной Оперативным штабом при Кабинете Министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране ограничение на движение пассажирских поездов внутри страны продлевается до 20 апреля.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", согласно этому решению, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку (до станции Беюк Кесик), Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кёчерли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут работать до 21 апреля.
Изменение, внесенное в график движения круговых электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, будет действовать до 6 апреля.
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