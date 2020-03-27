В Азербайджане продлены ограничения движения пассажирских поездов

Согласно информации, распространенной Оперативным штабом при Кабинете Министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране ограничение на движение пассажирских поездов внутри страны продлевается до 20 апреля.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", согласно этому решению, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку (до станции Беюк Кесик), Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кёчерли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут работать до 21 апреля.

Изменение, внесенное в график движения круговых электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку, будет действовать до 6 апреля.