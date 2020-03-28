https://news.day.az/society/1216922.html Экс-начальник полиции в Азербайджане заразился коронавирусом
Экс-начальник полиции в Азербайджане заразился коронавирусом
Экс-начальник полиции Физулинского района, участник Карабахской войны Буньяд Мамедов инфицирован COVID-19.
"Ощутив жар, я тут же обратился в скорую помощь", - заявил он AzTV, передает Day.Az.
72-летний Б.Мамедов помещен в отделение особо опасных инфекций одной из клиник.
"Нужно соблюдать законы, чтобы не заразиться. 20 лет я участвовал в военных действиях. А теперь мне приходится противостоять короновирусу, и эти противостояния в чем-то схожи. Нужно всерьез отнестись к проблеме и беречь свое здоровье", - сказал он.
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