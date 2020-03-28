Экс-начальник полиции в Азербайджане заразился коронавирусом

Экс-начальник полиции Физулинского района, участник Карабахской войны Буньяд Мамедов инфицирован COVID-19.

"Ощутив жар, я тут же обратился в скорую помощь", - заявил он AzTV, передает Day.Az.

72-летний Б.Мамедов помещен в отделение особо опасных инфекций одной из клиник.

"Нужно соблюдать законы, чтобы не заразиться. 20 лет я участвовал в военных действиях. А теперь мне приходится противостоять короновирусу, и эти противостояния в чем-то схожи. Нужно всерьез отнестись к проблеме и беречь свое здоровье", - сказал он.