Пенитенциарная служба опровергла слухи о проблемах со здоровьем у заключенных
Пенитенциарная служба прокомментировала распространившуюся информацию о том, что сотни заключенных в пенитенциарных учреждениях страдают от болезней, сопровождающихся острой лихорадкой, головной болью и тошнотой.
Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов, распространяемая информация не соответствует действительности: "Это абсолютно ложная информация. В пенитенциарных учреждениях, как мы уже сообщали ранее, осуществляются комплексные профилактико-просветительские мероприятия. Мы продолжаем все мероприятия в учреждениях".
В социальных сетях распространилась информация о том, что сотни заключенных в колонии № 6 страдают от болезней, сопровождающихся острой лихорадкой, головной болью и тошнотой, передает Day.Az.
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