Пенитенциарная служба опровергла слухи о проблемах со здоровьем у заключенных

Пенитенциарная служба прокомментировала распространившуюся информацию о том, что сотни заключенных в пенитенциарных учреждениях страдают от болезней, сопровождающихся острой лихорадкой, головной болью и тошнотой.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов, распространяемая информация не соответствует действительности: "Это абсолютно ложная информация. В пенитенциарных учреждениях, как мы уже сообщали ранее, осуществляются комплексные профилактико-просветительские мероприятия. Мы продолжаем все мероприятия в учреждениях".

В социальных сетях распространилась информация о том, что сотни заключенных в колонии № 6 страдают от болезней, сопровождающихся острой лихорадкой, головной болью и тошнотой, передает Day.Az.