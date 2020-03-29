https://news.day.az/society/1217448.html В Азербайджане зафиксировано еще 27 случаев заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане зафиксировано еще 27 случаев заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлены 27 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в воскресенье Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем находятся 190 человек с активной формой коронавируса, в связи с их лечением продолжаются необходимые меры.
Чтобы не допустить широкого распространения инфекции, от граждан требуется действовать в соответствии с мерами по самоизоляции и серьезно соблюдать особый карантинный режим.
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