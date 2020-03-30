https://news.day.az/society/1217618.html В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантин
В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантин
В Гяндже предупредили родителей подростков, нарушивших карантинный режим, сообщает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Как отмечается, сотрудники Кяпязского РОП Главного управления полиции провели с 10 подростками, игравшими в футбол, просветительскую беседу, посоветовали им соблюдать карантинный режим. Также были призваны к ответственному отношению родители этих подростков.
Сотрудники РУП Гянджи и подчиненных ему органов продолжают меры по обеспечению выполнения правил особого карантинного режима, объявленного на территории страны в связи с угрозой коронавируса.
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