В Азербайджане врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом, могут присвоить особый статус

В Азербайджане врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом, предлагается присвоить особый статус.

С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступила депутат Малахат Ибрагимгызы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Отрадно, что таких случаев нет. Но если такое произойдет, то этим людям должен быть присвоен особый статус", - сказала она.