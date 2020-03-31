https://news.day.az/society/1218086.html В Баку за нарушение карантинного режима наказаны более 300 человек
В Баку за нарушение карантинного режима наказаны более 300 человек
Главное управление полиции города Баку обнародовало статистику нарушений и инцидентов, зарегистрированных вчера в столице, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
За нарушение правил особого карантинного режима были оштрафованы 313 человек, в том числе 20 владельцев предприятий общепита.
В результате поисковых операций было выявлено еще 3 случая незаконного оборота наркотиков и 12 случаев кражи.
12 человек были задержаны по различным статьям Уголовного кодекса и разыскиваются за долги.
Восемь пропавших людей были найдены и переданы их семьям.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре