В Баку за нарушение карантинного режима наказаны более 300 человек

Главное управление полиции города Баку обнародовало статистику нарушений и инцидентов, зарегистрированных вчера в столице, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За нарушение правил особого карантинного режима были оштрафованы 313 человек, в том числе 20 владельцев предприятий общепита.

В результате поисковых операций было выявлено еще 3 случая незаконного оборота наркотиков и 12 случаев кражи.

12 человек были задержаны по различным статьям Уголовного кодекса и разыскиваются за долги.

Восемь пропавших людей были найдены и переданы их семьям.