2020-й год принес нам страшное испытание - пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19), сказал Trend народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов, передает Day.Az.

"Наше правительство, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вовремя приняли все необходимые меры по предотвращению широкого распространения на территории нашей страны коронавирусной инфекции. Еще в первой декаде марта в стране были отменены все массовые мероприятия. Считаю, что именно эти меры помогут нам сейчас выжить и не заболеть", - сказал он.

По словам народного артиста Азербайджана, он соблюдает все правила режим социальной изоляции и призывает всех делать то же самое.

"Обращаюсь ко всем моим зрителям, друзьям, коллегам, ко всем гражданам нашей страны: "Оставайтесь дома!". Я это делаю, выхожу только в крайнем случае - за продуктами в близлежащий магазин, выходя из дома, принимаю все надлежащие меры - надеваю медицинскую маску, одноразовые перчатки, всегда имею при себе дезинфицирующие средства.

Государство предпринимает все необходимые шаги для защиты своих граждан, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, но становится очень обидно, когда в новостях по телевизору показывают, как люди выходят на улицу, гуляют, да еще с детьми. Видя такое безответственное отношение со стороны некоторых граждан, становится очень досадно, это раздражает. Поэтому призываю, обращаюсь вновь ко всем: "Оставайтесь дома!". Мы должны преодолеть, пережить это страшное время, эту пандемию", - сказал Мирзагасанов.

Народный артист Азербайджана выразил благодарность всему медицинскому персоналу за их героический труд.

"Я аплодирую, склоняю голову перед нашими врачами, медсестрами, перед всем медицинским персоналом, который сейчас работает, стоит на пути этого страшного заболевания, вируса, который охватил Землю", - добавил он.