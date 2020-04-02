В Сумгайыте за нарушение особого карантинного режима оштрафованы около 100 человек

В Сумгайыте продолжаются меры по борьбе с нарушениями режима особого карантина, объявленного в стране в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, сотрудники полиции, а также внутренних войск проводят профилактические беседы с лицами на всех улицах и проспектах, в парках и аллеях города. Несмотря на неоднократные предупреждения, 92 человека, нарушивших правила особого карантинного режима в Сумгайыте, были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение антиэпидемических, санитарно-гигиенических и карантинных режимов).

Сотрудники Государственного управления дорожной полиции города Сумгайыт также задержали водителей и потребовали от них соблюдения особого карантинного режима.

Отметим, что в результате мер, принятых полицией в Сумгайыте, движение людей на улицах, проспектах и в парках было полностью остановлено. Движение лиц на улице, а также движение транспорта, разрешается лишь при необходимости.

Особый карантинный режим постоянно контролируется в Сумгайыте посредством мобильных групп, состоящих из сотрудников полиции и внутренних войск.