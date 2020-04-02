В Губе оштрафованы нарушители режима карантина

На территории страны все еще наблюдаются случаи нарушения режима особого карантина, объявленного для защиты здоровья населения в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили Trend в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, с целью пресечения вышеуказанных фактов сотрудники полиции Губинского РОП проводят на территории района превентивные меры, ведут беседы с гражданами, призывают их соблюдать требования карантина, передает Day.Az.

Согласно информации, в ходе мероприятий были выявлены лица, игнорирующие эти предупреждения, в том числе нарушающие запрет на передвижение между районами. В отношении нарушителей режима карантина сотрудниками РОП были приняты меры в соответствии со статьей 211 (Нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантиннного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, и они были оштрафованы.