БТА: Со вчерашнего дня экспресс-автобусами перевезена 21 тыс. пассажиров

После усиления специальных карантинных мер начали функционировать экспресс-автобусы Бакинского транспортного агентства (БНА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления БНА Вюсал Керимли.

По его словам, уже пущены на линии 95 автобусов.

"Со вчерашнего дня была перевезена 21 тысяча пассажиров. Кроме того, частные перевозчики перевезли около 4000 пассажиров. В настоящее время в резерве также находятся 85 автобусов. При необходимости эти автобусы также будут выпущены на линии", - сказал он.