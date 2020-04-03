В Азербайджане запущен портал по выдаче разрешений для выхода из дома в период карантина

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается процесс внесения информации на портале icaze.e-gov.az о сотрудниках госструктур и частных организаций, перемещение которых разрешено в условиях карантинного режима.



Как передает Day.Az, портал начал работать с 10:00.



Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров страны накануне объявил, что с 00:00 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на передвижение людей. Согласно этим ограничениям, граждане из указанных ниже категорий смогут свободно передвигаться по улицам после того, как их работодатель заполнит необходимые данные на портале icaze.e-gov.az, скрепив их электронной подписью:



- сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;

- сотрудники частных предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба;

- сотрудники, отвечающие за охрану и информационную безопасность организаций и предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба.



Передвижение волонтеров общественного объединения "ASAN Könüllüləri", общественного объединения "Региональное развитие", студенческой волонтерской организации "Bir" и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана разрешается после того, как данные о них будут внесены в систему портала icaze.e-gov.az.



Нарушение этих ограничений будет расцениваться как нарушение особого карантинного режима и повлечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством. Кроме того, будет серьезно расследоваться каждый случай злоупотребления процедурой получения разрешений, внесение ложной информации и другие подобные действия. Их виновники будут привлекаться к ответственности.