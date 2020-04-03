Можно ли вернуться домой после завершения срока разрешения?

Зампредседателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов прокомментировал вопрос возвращения граждан Азербайджана в свои дома после завершения срока разрешения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, с пятого апреля граждане смогут покидать свои дома, отправив соответствующие индексы посредством СМС.

"В Штабе указан и перечень причин, например в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью, при вызове в суд или правоохранительные органы лица покидают место проживания, не отправляя СМС. В целом вопрос возвращения граждан в домой по окончании срока разрешения находится в компетенции структур, обеспечивающих режим карантина, а также Оперативного штаба при Кабинете министров. Возможно такие граждане смогут вернуться в свои дома, обосновав этот вопрос или представив справку из медучреждения", - сказал Джейхун Салманов.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.