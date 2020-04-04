Главный инфекционист: Если не соблюдать правила карантина, число больных в Азербайджане будет расти

Если люди в сложившейся из-за коронавируса ситуации будут безответсвенными, не будут соблюдать правила карантина, то крупные потери неизбежны. Если не соблюдать требования государства по предотвращению распространения вируса, то число больных будет расти.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный инфекционист министерства здравоохранения Джалал Исаев.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации крайне важно соблюдать требования карантина.

"Люди должны соблюдать требования и не выходить из дома. В противном случае в больницах не останется мест для размещения инфицированных", - сказал Исаев.

Главный инфекционист добавил, что государство принимает все необходимые меры для пресечения распространения вируса, вводит жесткие ограничения.

"Поскольку коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, несоблюдение требований приведет к расширению ареала распространения вируса", - подчеркнул Джалал Исаев.

Специалист отметил, что использование защитных средств, соблюдение правил гигиены крайне важно, но самая действенная мера по борьбе с эпидемией - это не выходить на улицу, оставаться дома.

"Мы не можем знать, является ли носителем болезни человек, проходящий мимо нас. Из-за таких больных на улице может инфицироваться большое количество людей. Поэтому, в текущих условиях следует свести к минимуму контакты, не выходить на улицу и оставаться дома", - подытожил Джалал Исаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введены ограничения на передвижение .

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

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