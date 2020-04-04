https://news.day.az/society/1220010.html Ограничения на передвижение в Азербайджане будут распространяться и на иностранцев - Миграционная служба
Ограничения на передвижение в Азербайджане будут распространяться и на иностранцев - Миграционная служба
В рамках особого режима карантина Кабинет министров Азербайджана принял решение о применении в стране ограничений на передвижение с пятого апреля 2020 года. Эти ограничения будут распространяться и на иностранцев, лиц без гражданства, проживающих или находящихся в стране.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в Государственной миграционной службе.
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