Ограничения на передвижение в Азербайджане будут распространяться и на иностранцев

В рамках особого режима карантина Кабинет министров Азербайджана принял решение о применении в стране ограничений на передвижение с пятого апреля 2020 года. Эти ограничения будут распространяться и на иностранцев, лиц без гражданства, проживающих или находящихся в стране.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Государственной миграционной службе.

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