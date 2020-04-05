Опубликован график телеуроков по школьным предметам на 6 апреля

Опубликован график телеуроков, запланированных на шестое апреля в рамках передачи "Время урока" на канале "Mеdеniyyеt" (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах "Mеdеniyyеt" и "ARB" при организации министерства образования учащиеся могут посмотреть программу "Время урока". В рамках программы пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Те, кто не успел посмотреть программу "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на официальном Youtube канале министерства образования, на странице ведомства в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.

Представляем график телеуроков на 6 апреля.