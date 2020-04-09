Минтруда Азербайджана внесло ясность в некоторые вопросы по единовременным выплатам

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана внесло ясность в наиболее часто задаваемые вопросы о выплате лицам единовременных выплат.

Как сообщили Day.Az в министерстве, предлагается 3 способа для обращения:

1. войти в раздел "e-услуги" на портале e-sosial.az.

2. воспользоваться разделом "онлайн обращение" на портале e-sosial.az.

3. безработным, не имеющим выхода в интернет - позвонить в центры занятости.

В сообщении говорится, что выплата будет предоставлена одному из супругов в семье, не получающим социальных выплат, а также одному из их безработных трудоспособных детей. Кроме того, если дети имеют свою семью, то лицо и его супруга считаются отдельной семьей, и имеют право на отдельное обращение (муж или жена). В связи с тем, что их родители считаются другой семьей (или мужа, или жены) они могут обратиться отдельно.

Право на персональное обращение имеет и трудоспособное лицо старше 15 лет. В то же время родители (или муж, или жена) могут обратиться отдельно. Если один из супругов является иностранцем, то другой имеет право на получение единовременной выплаты в размере 190 манатов. Право на получение единовременной выплаты имеет и безработная женщина, получающая алименты.