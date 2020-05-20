Утвержден план приема в магистратуру НАНА на следующий учебный год

Утвержден план приема в магистратуру НАНА на 2020/2021 учебный год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабинетом министров Азербайджанской Республики утверждены 59 плановых мест по 43 специализациям по 15 специальностям в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2020/2021 учебный год. Все плановые места выделены по госзаказу.

Бакалавры, чьи результаты вступительного экзамена в магистратуру соответствуют условиям конкурса, получат возможность выбрать специализации, указанные в плановых местах магистратуры НАНА.