Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получат жилье и автомобили

В ближайшие дни в Азербайджане приступят к выдаче жилья и автомобилей семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в рамках обеспечения на 2020 год.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, по поручению Президента Ильхама Алиева, семьям шехидов и лицам, ставшим инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, в этом году предусматривается передать как минимум 1500 квартир и частных домов.

В рамках обеспечения граждан данной категории жильем в 2020 году на днях будут начаты надлежащие мероприятия. Также лицам, ставшим инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана будут переданы автомобили.

Данные мероприятия продолжатся в течение года.

Напомним, что на сегодняшний день министерство передало семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 7600 квартир и частных домов, инвалидам войны - 6750 автомобилей.