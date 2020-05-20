В Азербайджане будет внедрена система раннего оповещения об опасных погодных явлениях.

Об этом в среду сказала Trend начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.

Рассказав о деятельности экологов в преддверии 23 мая - Дня экологии, Тагиева отметила, что сегодня каждая гидрометеорологическая служба может похвастаться самыми современными доплеровскими радарами.

"За счет государственных инвестиций две такие системы установлены в Шамахы и Гёкгёле. До 2030 года в стране предусматривается установка еще трех таких систем, тем самым будет создано кольцо системы раннего оповещения об опасных погодных явлениях, позволяющее вести радиометеорологические наблюдения", - сказала Умайра Тагиева.

Начальник службы затронула значимость подведомственной ей структуры в развитии любой сферы народного хозяйства, поскольку невозможно представить развитие сельскохозяйственного сектора без учета погодно-климатических факторов. Тагиева подчеркнула, что климатические изменения вызывают дополнительные риски для устойчивого развития стран.

"Планирование деятельности с учетом гидрометеорологических прогнозов и предупреждений в зависимых от климатических условий областях экономики, позволяет избежать, свести к минимуму ущерб, а также приняв превентивные меры защитить жизни людей. В настоящее время перед нами поставлена задача подготовить Государственную программу по развитию гидрометеорологии до 2030 года. Основными тезисами данной программы являются модернизация, оптимизация, повышение эффективности и качество. Ядро любой метеослужбы составляют наблюдения. В данном направлении предусматривается поэтапная автоматизация.

С учетом значимости метеоданных для сельского хозяйства в рамках структурных изменений до 30 процентов гидрометеорологических станций переоборудуются в агрометеорологические. Ранее эта цифра не превышала пяти процентов. Хочу отметить тесную координацию в этом направлении с министерством сельского хозяйства", - добавила Умайра Тагиева.

Она отметила, что будучи ответственной за предупреждение о возможных угрозах организацией, роль метеослужбы постоянно растет. Необходимость готовности к современным климатическим вызовам, экстремальным явлением делает неизбежным усовершенствование технических средств и возможностей.

"В первую очередь в данном направлении проводится работа по поэтапной оптимизации структуры. Упраздняются разные отделения, потерявшие свои актуальность и значимость в текущей ситуации. Отделы, которые близки в своей деятельности и в некоторых случаях дублировали функции друг друга, были объединены. С этого года Национальная служба гидрометеорологии также будет осуществлять мониторинг качества воздуха. Для этого на территории страны установлены пять автоматических станций. В распоряжении службы есть мобильная лаборатория, способная вести мониторинг качества и предварительный анализ воздуха в любой точке страны. Лаборатории в Баку, Нефтчале, Газахе и Бейлагане оборудованы по последнему слову техники, и отвечают всем международным стандартам. Также автоматизированы четыре морских гидрометеорологических станций, которые обеспечивают гидрометеорологическую безопасность работы нефтяников и движения судов. В ближайшее время для Каспия предусматривается применение модели локального прогнозирования, благодаря чему можно будет обеспечивать наших потребителей более точными недельными прогнозами о высоте волн и скорости ветра. Все эти успехи являются показателем большой заботы и внимания, оказываемых Службе", - подытожила Умайра Тагиева.