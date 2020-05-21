Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, A.Пашазаде поздравил мусульман с праздником, пожелал, чтобы Аллах принял их молитвы и пост.

"В священные праздничные дни посещать родителей, родственников, мирить обиженных, уделять внимание сиротам, бездомным и нуждающимся является богоугодными поступками. В этом году Рамазан пришелся на сложный период, когда человечество борется с угрозой заболевания. Азербайджанские верующие, как и мусульмане всего мира, молятся о скорейшем преодолении болезни, распространившейся по всему миру, и трудностей, вызванных ею, молятся о здравии и спокойствии на Земле", - говорится в поздравлении.