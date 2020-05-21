https://news.day.az/society/1237359.html Выброс даже малого количества дезинфицирующих веществ негативно влияет на окружающую среду - глава Госслужбы экологической безопасности
Выброс даже малого количества дезинфицирующих веществ негативно влияет на окружающую среду - глава Госслужбы экологической безопасности
"Выброс даже малого количества дезинфицирующих веществ негативно влияет на окружающую среду".
Как сообщает Day.Az , об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.
По его словам, главным вопросом является здоровье человека: "В то же время мы вели обсуждения с соответствующими структурами. Концентрат хлора и других дезинфицирующих средств используется мало для снижения влияние на флору и фауну".
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