"Выброс даже малого количества дезинфицирующих веществ негативно влияет на окружающую среду".

Как сообщает Day.Az , об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, главным вопросом является здоровье человека: "В то же время мы вели обсуждения с соответствующими структурами. Концентрат хлора и других дезинфицирующих средств используется мало для снижения влияние на флору и фауну".