https://news.day.az/society/1237691.html В Азербайджане выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом, 59 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом, 59 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом, 59 человек вылечились, двое человек скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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