В Азербайджане выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом, 59 вылечившихся, двое скончались

В Азербайджане выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом, 59 человек вылечились, двое человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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