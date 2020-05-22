https://news.day.az/society/1237732.html Обнародовано число граждан, находящихся на карантине в связи с коронавирусом
Обнародовано число граждан, находящихся на карантине в связи с коронавирусом
"В настоящее время на карантине находятся 1139 человек".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, более 20 процентов случаев заражения было выявлено у прибывших из-за рубежа. Эти граждане содержатся на карантине 14 дней.
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