Обнародовано число граждан, находящихся на карантине в связи с коронавирусом

"В настоящее время на карантине находятся 1139 человек".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, более 20 процентов случаев заражения было выявлено у прибывших из-за рубежа. Эти граждане содержатся на карантине 14 дней.