В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

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