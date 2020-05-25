https://news.day.az/society/1238464.html Названа фактическая погода в Азербайджане
Названа фактическая погода в Азербайджане
Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 18:00 в Шаруре, Шахбузе, Ордубаде, Дашкесане, Гадабеке, Загаталах, Евлахе, Шеки, Агстафе, Нахчыване, Балакене наблюдались грозы, шел дождь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре