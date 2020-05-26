Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамаха, много погибших

На дороге Баку-Шамахы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Мушвигабад.

Столкнулись автомобили Saipa и Opel. В результате 5 человек погибли, два человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие - Алиев Рамиль Гюльхасан оглу (1984 г.р.) и Мусазаде Азер Мурват оглу (1991 г.р.).

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Все погибшие - водитель и пассажиры легкового автомобиля марки Saipa.