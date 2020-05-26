https://news.day.az/society/1238515.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамаха, много погибших
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Шамаха, много погибших
На дороге Баку-Шамахы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Мушвигабад.
Столкнулись автомобили Saipa и Opel. В результате 5 человек погибли, два человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие - Алиев Рамиль Гюльхасан оглу (1984 г.р.) и Мусазаде Азер Мурват оглу (1991 г.р.).
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. Все погибшие - водитель и пассажиры легкового автомобиля марки Saipa.
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