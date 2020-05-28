В Баку столкнулись два автобуса, есть погибший и пострадавшие

В Хатаинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, в поселке Ахмедлы столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус №44.

В результате аварии есть погибший и пострадавшие.

Как сообщили Oxu.az в TƏBİB, скончался человек 62 лет.

По факту проводится расследование.