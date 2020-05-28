https://news.day.az/society/1239137.html В Баку столкнулись два автобуса, есть погибший и пострадавшие
В Баку столкнулись два автобуса, есть погибший и пострадавшие
В Хатаинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, в поселке Ахмедлы столкнулись микроавтобус и пассажирский автобус №44.
В результате аварии есть погибший и пострадавшие.
Как сообщили Oxu.az в TƏBİB, скончался человек 62 лет.
По факту проводится расследование.
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