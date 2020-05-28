В Азербайджане выявлен 191 случай инфицирования коронавирусом, 125 вылечившихся, двое скончались

В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 125 человек вылечились, скончались 2 человека.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Скончались два гражданина 1954 и 1956 годов рождения.

На сегодня в стране выявлено 4 759 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 3 022, скончались 56 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 681 человек, из которых состояние 53 оценивается как тяжелое, 62 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 284 669 теста.