https://news.day.az/society/1239166.html В Азербайджане выявлен 191 случай инфицирования коронавирусом, 125 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлен 191 случай инфицирования коронавирусом, 125 вылечившихся, двое скончались
В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 125 человек вылечились, скончались 2 человека.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Скончались два гражданина 1954 и 1956 годов рождения.
На сегодня в стране выявлено 4 759 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 3 022, скончались 56 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 681 человек, из которых состояние 53 оценивается как тяжелое, 62 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 284 669 теста.
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