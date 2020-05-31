https://news.day.az/society/1239784.html В Баку будет реконструирован еще один мост
В Баку будет реконструирован еще один мост
Железнодорожный мост на трассе Баку-Сумгайыт будет реконструирован.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, опоры моста находятся на части автотрассы, подлежащей расширению: "В связи с этим мост будет реконструирован. Новый проект уже готов, и работы начнутся после согласования с соответствующими структурами".
Напомним, что по поручению главы государства, для устранения заторов на трассе Баку-Сумгайыт ведутся работы по расширению.
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