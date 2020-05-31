https://news.day.az/society/1239946.html Эскалаторы в метро могут быть оснащены дезинфицирующими устройствами - ФОТО
Эскалаторы в метро могут быть оснащены дезинфицирующими устройствами - ФОТО
Эскалаторы на станциях и в переходах Бакинского метрополитена могут быть оснащены специальными дезинфицирующими устройствами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал исполнительный директор стартап-компании "Sumaks" Джавид Мамедов.
По его словам, дезинфекция проводится с помощью ультрафиолетовых лучей, используемых в устройстве: "Движущиеся перила эскалатора будут дезинфицированы посредством этого устройства. Ожидается, что вначале это устройство будет внедрено в центрах "ASAN xidmət", а затем будет предложено другим структурам".
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