Эскалаторы в метро могут быть оснащены дезинфицирующими устройствами

Эскалаторы на станциях и в переходах Бакинского метрополитена могут быть оснащены специальными дезинфицирующими устройствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал исполнительный директор стартап-компании "Sumaks" Джавид Мамедов.

По его словам, дезинфекция проводится с помощью ультрафиолетовых лучей, используемых в устройстве: "Движущиеся перила эскалатора будут дезинфицированы посредством этого устройства. Ожидается, что вначале это устройство будет внедрено в центрах "ASAN xidmət", а затем будет предложено другим структурам".