https://news.day.az/society/1240110.html В Азербайджане в течение месяца должны сдать экзамены 190 тыс человек
В Азербайджане в течение месяца должны сдать экзамены 190 тыс человек
Начиная со следующей недели, в конце каждой недели экзамен будут сдавать 44-45 тысяч человек.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.
По ее словам, в течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тысяч человек.
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