В Азербайджане в течение месяца должны сдать экзамены 190 тыс человек

Начиная со следующей недели, в конце каждой недели экзамен будут сдавать 44-45 тысяч человек.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az.

По ее словам, в течение месяца в экзаменах должны принять участие 190 тысяч человек.

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