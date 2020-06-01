В бакинские автобусы не будут пускать пассажиров без масок

Пассажиры без масок не будут допускаться в автобусы в Баку.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, несмотря на принятые государством профилактические и санитарные меры, в помещениях, особенно на предприятиях общепита и в общественном транспорте наблюдается допущение условий, распространяющих вирус.

"Медицинские маски не используются в автобусах и на остановках.

Сложившаяся ситуация значительно увеличивает риск заражения водителей и диспетчеров, что, в свою очередь, неизбежно ведет к закрытию маршрутов.

Отмечая недопустимость подобных ситуаций, мы вновь призываем пассажиров быть понимающими и социально ответственными. Указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте должны соблюдаться однозначно.

Согласно соответствующему решению Кабинета министров, использование масок в общественном транспорте является обязательным. Пассажиры без масок не будут допускаться в автобусы в Баку".