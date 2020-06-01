В бакинские автобусы не будут пускать пассажиров без масок - Официально
Пассажиры без масок не будут допускаться в автобусы в Баку.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, несмотря на принятые государством профилактические и санитарные меры, в помещениях, особенно на предприятиях общепита и в общественном транспорте наблюдается допущение условий, распространяющих вирус.
"Медицинские маски не используются в автобусах и на остановках.
Сложившаяся ситуация значительно увеличивает риск заражения водителей и диспетчеров, что, в свою очередь, неизбежно ведет к закрытию маршрутов.
Отмечая недопустимость подобных ситуаций, мы вновь призываем пассажиров быть понимающими и социально ответственными. Указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте должны соблюдаться однозначно.
Согласно соответствующему решению Кабинета министров, использование масок в общественном транспорте является обязательным. Пассажиры без масок не будут допускаться в автобусы в Баку".
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