Стала известна дата праздника Гурбан в Азербайджане

Обнародованы дни праздника Гурбан в Азербайджане.

Как сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, в этом году праздник Гурбан приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа, передает Day.Az:

"В этом году праздник Гурбан будет отмечаться 31 июля и 1 августа. На самом деле, в мусульманских странах праздник Гурбан отмечается 3 дня, то есть в 10-й, 11-й и 12-й дни месяца Зуль-хиджа. У нас же и праздники Рамазан, и Гурбан на государственном уровне отмечаются 2 дня".