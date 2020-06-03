https://news.day.az/society/1240874.html "Последнего звонка" в Азербайджане не будет - Минобразования
"Последнего звонка" в Азербайджане не будет - Минобразования
Министерство образования прокомментировало вопрос проведения "Последнего звонка".
Как сообщили в минобразования в ответ на запрос АПА, поскольку в нашей стране продолжается карантинный режим в связи с пандемией коронавируса (до 15 июня), проведение крупномасштабных мероприятий, в том числе "Последнего звонка", не предусматривается, передает Day.Az.
Различные мероприятия могут быть проведены в онлайн-режиме.
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