"Последнего звонка" в Азербайджане не будет

Министерство образования прокомментировало вопрос проведения "Последнего звонка".

Как сообщили в минобразования в ответ на запрос АПА, поскольку в нашей стране продолжается карантинный режим в связи с пандемией коронавируса (до 15 июня), проведение крупномасштабных мероприятий, в том числе "Последнего звонка", не предусматривается, передает Day.Az.

Различные мероприятия могут быть проведены в онлайн-режиме.