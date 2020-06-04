"Нам пришлось сражаться за его жизнь. Но если больных станет больше..."

После смягчения карантина начался серьезный рост числа новых инфицированных коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствует тревожная статистика.

По мнению специалистов, сложившаяся ситуация - прямое следствие несоблюдения гражданами правил личной защиты, что, в свою очередь, вытекает из несерьезного отношения к вирусной угрозе, навеянного распространяемой в соцсетях дезинформацией. Непонятно агрессивное отношение некоторых к ношению медицинских масок, попытки противодействовать законным требованиям сотрудников правоохранительных органов не могут не удивлять. Ведь выполнение этих требований не влечет финансовых затрат, не ограничивает свобод, а, наоборот, направлено на защиту здоровья и даже жизни самих граждан. И, кстати, введенные за отсутствие масок штрафы преследуют те же цели. К сожалению, только "манатом" можно ударить по несерьезному отношению наших конспирологов к общей угрозе.

Между тем, 3 июня был установлен антирекорд - в Азербайджане было зарегистрировано 325 новых случая инфицирования коронавирусом. И это еще не все неприятные новости.

"Как врач, могу утверждать, что на самом деле больных намного больше, чем значится в статистике. Многие, несмотря на наличие легких симптомов, не обращаются к врачам, а продолжают находиться среди людей, работать, ездить в транспорте, оставаясь реальными носителями коронавируса. Оглашаемые цифры - это только официально выявленные случаи, в реальности же носителей вируса, думаю, гораздо больше", - сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), член Оперативного штаба при Кабинете министров Васиф Алиев.

По словам специалиста, если граждане будут продолжать не соблюдать правила, число больных начнет расти в геометрической прогрессии, больницы переполнятся и многим придется лечиться дома. Может возникнуть и дефицит медицинских кадров. Конечно же, за всем этим последует рост летальных исходов.

Такое будущее ждет нас, если граждане не будут следовать правилам и будут продолжать сомневаться в реальности пандемии, подчеркнул врач.

Отвечая на наши вопросы, Васиф Алиев отметил, что если вы не находились в контакте с больным коронавирусом, то наличие кашля или температуры сами по себе не обязательно означают, что вы заразились COVID-19. Между тем, такие признаки, как исчезновение вкуса и обоняния, одышка и диарея, даже при отсутствии кашля и температуры могут быть симптомами коронавируса. Были случаи, когда у человека появились только проблемы с обонянием, и тестирование показало наличие у него инфекции.

"Тяжелых случаев на моей практике было много. Запомнился случай с нашим коллегой, врачом Ильгаром Азимовым, который очень тяжело перенес инфекцию. Нам с врачами реанимации пришлось сражаться за его жизнь. К счастью, нам это удалось. В условиях относительной стабильности эпидемической ситуации нам удается справляться, но если число инфицированных резко возрастет, эффективность работы медиков может упасть, и не всегда борьба за жизнь больных будет завершаться успехом. Острая дыхательная недостаточность очень опасна тем, что выводит из строя другие органы - печень, почки, сердце. Справляться с мульти-органической недостаточностью очень сложно. При тяжелом течении коронавирусной инфекции риск летального исхода, к сожалению, очень высок", - сказал член Оперативного штаба.

Что касается возможности сдачи гражданами теста на COVID-19 по собственному желанию, то, как отметил Васиф Алиев, такой вопрос пока не рассматривался. Но в связи со смягчением карантина не исключено, что в будущем он будет рассмотрен и граждане получат возможность проходить тестирование, не вызывая скорую помощь.

"На мой взгляд, в связи с тем, что карантин все более смягчается, создание такой возможности для граждан в будущем будет целесообразным. Пока же подобного решения нет. В любом случае, оно будет принято после изучения вопроса Оперативным штабом и TƏBİB и всесторонней оценки всех рисков", - подчеркнул врач.

Лейла Таривердиева