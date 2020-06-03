Ветеранам войны предоставляется не менее 46 отпускных дней

В группу работников, имеющих особые заслуги, и которым предоставляется трудовой отпуск сроком не менее 46 календарных дней, предусматривается включить и лиц, получивших звание ветерана войны за участие в военных операциях за сохранение территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, в разработанном ведомством законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс отражено предложение в связи с вышеуказанным вопросом.

Законопроект также предусматривает включить в этот список работников, принявших участие в составе воинских соединений в гражданских войнах и военных конфликтах на территориях других стран.

Отметим, что согласно статье 120 Трудового кодекса, работникам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, Национальным героям Азербайджана, Героям Советского Союза, военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях в войне 1941-1945 годов, а также находившимся на военной службе, но не участвовавшим в боевых действиях, работникам, награжденным Орденом независимости, а также другими государственными наградами в связи с защитой суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отпуск предоставляется сроком не менее 46 календарных дней.