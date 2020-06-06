Нарушители жесткого карантинного режима в эти выходные будут наказаны

Согласно постановлению Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района", контроль над соблюдением требований в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью (неотложная медицинская помощь только посредством службы скорой помощи), а также при участии в похоронах близких родственников будет осуществляться Министерством внутренних дел.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За нарушение требований этого решения физические, юридические и должностные лица несут административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.