Опустевший Баку после запрета выходить из дома

Сегодня с 00:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже Лянкяране и Абшеронском районе вступил в силу жесткий карантинный режим, который продлится до 06:00 8 июня.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции города Баку, начиная с сегодняшнего дня, запрещено выходить на улицу до утра понедельника.

В связи с соответствующими изменениями в законодательство, нарушение установленных в конце недели правил влечет наложение штрафа или же арест.