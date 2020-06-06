https://news.day.az/society/1241876.html Опустевший Баку после запрета выходить из дома - ФОТО
Опустевший Баку после запрета выходить из дома - ФОТО
Сегодня с 00:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже Лянкяране и Абшеронском районе вступил в силу жесткий карантинный режим, который продлится до 06:00 8 июня.
Как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции города Баку, начиная с сегодняшнего дня, запрещено выходить на улицу до утра понедельника.
В связи с соответствующими изменениями в законодательство, нарушение установленных в конце недели правил влечет наложение штрафа или же арест.
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