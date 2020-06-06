В первый день жесткого карантина в Баку полицейские спасли женщину
6 июня утром полицейские спасли жизнь жительнице бакинского поселка Баладжары с хроническим заболеванием.
Как передает Day.Az, женщина, у которой внезапно ухудшилось самочувствие, обратилась к дежурившим сотрудникам управления полиции Бинагадинского района и попросила у них помощи.
Правоохранители на служебном автомобиле оперативно доставили ее в больницу.
Согласно принятому 4 июня решению Кабинета министров Азербайджана по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе, гражданам запрещается покидать места проживания и пребывания с 00:00 6 по 06:00 8 июня, за исключением тех случаев, когда жизни угрожает опасность, и для участия в похоронах близких родственников.
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