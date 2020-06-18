В ряде городов и районов Азербайджана введут специальный карантинный режим до 5 июля

В Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже, Евлахе, Масаллы и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля введут специальный карантинный режим.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров.

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