https://news.day.az/society/1245637.html В ряде городов и районов Азербайджана введут специальный карантинный режим до 5 июля
В ряде городов и районов Азербайджана введут специальный карантинный режим до 5 июля
В Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Гяндже, Евлахе, Масаллы и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля введут специальный карантинный режим.
Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров.
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