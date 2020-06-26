Сумма пожертвований, перечисленных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, превысила 114 млн манатов

Сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом превысила 114 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшний день в Фонд перечислено 114 072 570 манатов.

Напомним, Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан указом президента Ильхама Алиева от 19 марта.

Целью Фонда поддержки борьбы с коронавирусом является предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике и обеспечение финансовой поддержки мерам по борьбе с ней.