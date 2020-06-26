https://news.day.az/society/1248197.html Сумма пожертвований, перечисленных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, превысила 114 млн манатов
Сумма пожертвований, перечисленных в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, превысила 114 млн манатов
Сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом превысила 114 миллионов манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшний день в Фонд перечислено 114 072 570 манатов.
Напомним, Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан указом президента Ильхама Алиева от 19 марта.
Целью Фонда поддержки борьбы с коронавирусом является предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике и обеспечение финансовой поддержки мерам по борьбе с ней.
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