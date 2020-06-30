Журналисты поинтересовались отсутствием Рамина Байрамлы

Председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы продолжает свою работу.

Об этом на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос журналистов, связанных со слухами отставки главы TƏBİB, сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.

"Рамин Байрамлы не ушел в отставку, продолжает работать. Мы проводим параллельно несколько проектов, TƏBİB пригласил дополнительно специалистов из Турции. Он работает с ними, участвует в мониторинге лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом", - сказала Я. Гараева.