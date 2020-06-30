https://news.day.az/society/1249308.html Хикмет Гаджиев: Причиной увеличения заражения является несоблюдение требований по ношению масок и социальной дистанции
Хикмет Гаджиев: Причиной увеличения заражения является несоблюдение требований по ношению масок и социальной дистанции
"Представитель одной из европейских стран сказал, что даже 20 процентов осуществляемых в Азербайджане мер не были реализованы в их стране. Однако уровень инфицирования в этой стране меньше, чем в Азербайджане".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Помощник президента Азербайджана отметил, что причиной тому является несоблюдение требований по ношению масок и социальной дистанции.
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