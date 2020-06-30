https://news.day.az/society/1249309.html В Азербайджане будет обеспечена доставка лекарств инфицированным коронавирусом
В Азербайджане будет обеспечена доставка лекарств инфицированным коронавирусом
"Наблюдение и лечение в домашних условиях предполагается лишь для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.
Н.Зейналов отметил, что для бессимптомных больных и лиц с легкими симптомами в основном предусматривается лечение витаминами: "Эти лекарства планируется доставлять зараженным людям посредством поликлиник. Пациенты с коронавирусом не должны выходить из дома, доставка лекарств будет обеспечена".
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