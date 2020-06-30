https://news.day.az/society/1249328.html В Азербайджане тест на коронавирус сдают все, у кого повышенная температура
В Азербайджане тест на коронавирус сдают все, у кого повышенная температура
TƏBİB тестирует каждого, у кого повышенная температура.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Day.Az.
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