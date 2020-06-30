В Азербайджане тест на коронавирус сдают все, у кого повышенная температура

TƏBİB тестирует каждого, у кого повышенная температура.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Day.Az.